猛將回歸！楊睿騏以借將身份加盟滿貫

香港⾦⽜籃球隊與滿貫籃球隊達成合作協議，將外借港將楊睿騏（Ricky）出戰本季甲⼀賽事，直⾄球季結束。滿貫明晚（23日）於修頓場館迎戰建龍飛馬，楊睿騏有機會落場候命，他將穿起滿貫的#10號球衣。

對於重返甲⼀，楊睿騏表⽰：「很開⼼可以回歸香港打本地聯賽，多謝雙⽅球隊香港⾦⽜和滿貫給予機會！作為香港球員，對甲⼀始終有情義結。希望⾃⼰能夠將在NBL賽場學到的技術、經驗回饋本地籃壇，與其他港將⼀同為球迷送上⼀季刺激⾼⽔準的甲⼀賽事。」滿貫籃球隊亦公布楊睿騏加盟的消息，除感謝香港金牛支持外，更指Ricky近年「已證明自己的實力」，相信會為球隊作出貢獻。

楊睿騏上星期已跟滿貫操練，球隊亦已為他註冊，主教練徐仲毅今晚可隨時調配他上陣，以磨練默契，以戰備戰11月6日硬撼永倫的大戰。

現年26歲、司職控球後衛的楊睿騏在2023年加盟香港⾦⽜，是球隊的「開國功⾂」，更助球隊今夏拿下⾸個 NBL 總冠軍的成員。經過過去兩季在NBL征戰，楊睿騏的進步有⽬共睹，無論在進攻技巧抑或防守強度，都⼤⼤提升。相信得到楊睿騏助⼒後，將加強滿貫爭冠的本錢。而香港⾦⽜總經理孫欣偉表⽰：「外借楊睿騏出戰甲⼀是希望他可以保持競賽狀態，為來季 NBL 賽事做好準備。同時希望透過此舉，提升香港球壇的比賽⽔準。」

滿貫於今屆甲一聯賽表現勇猛，兩場常規賽以25分及37分之差擊敗晉龍WTS及晉裕，球隊早前已獲NBL石家庄球員吳松峻再度加入助拳，加上居港外援米拿漸融入球隊，如今楊睿騏列陣中，令綠軍實力如虎添翼。