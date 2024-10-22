前港超外援栢保路　助4香港足球小將追夢

由前夢想FC西班牙中堅柏保路，擔任核心負責人的Spanish International Development(SID)「Path to Pro」計劃，正全方位協助4名18歲以下、來自不同背景卻抱着同樣足球夢想的香港年輕人，在西班牙塞維亞升學，以及在當地球隊接受訓練。4位足球小將分別為現年14歲的司徒智峰、15歲的源昊、16歲的鄧希諾，以及今年12月11日才滿11歲的蘇俊霖(Johnny)。

自細在父親蘇來強薰陶下，成為了足球狂熱分子的「俊霖」，在「Path to Pro」計劃協助下，一方面就讀Colegio Mercedes的六年級，一方面則效力U.D. Bellavista(7人隊)和U.D. Fuente del Rey(11人隊)兩支青年軍，逢星期一至四放學後練波，到星期五、六比賽，每星期最少6日會接觸足球，而為了與同學及隊友好好溝通，Johnny正努力學習西班牙文。早前Johnny為U.D. Fuente del Rey在U13聯賽上陣，儘管面對比自己年長兩歲、高頭大馬的對手，仍能貢獻1個入球和1個助攻，成為球隊的贏波功臣。

至於前晉峰U14隊長司徒智峰，現效力U.D. Fuente del Rey U16的他，在聯賽揭幕戰中射入一球，協助球隊以4比3獲勝，同樣來自晉峰青年軍的源昊，亦在該場地標戰攻入一球。4人中最年長的鄧希諾，現時效力Hispalis U18，縱使面對強大的競爭，仍奮力為一紙職業約拚盡！

除了4位香港年輕人外，SID亦有協助來自南美洲和北美的青少年，到西班牙追逐足球夢。SID本身擁有一支西班牙西南部的低組別球隊，而柏保路現職為一友當地第4級別聯賽球隊的技術總監，加上為前西班牙青年軍的他，在球圈中擁有超強人脈，乃「Path to Pro」計劃的強大後盾。