艾殊利高爾：比寧咸領銀河艦隊再捕蜂

英格蘭球星祖迪比寧咸將尋求在歐洲最大的舞台上再次證明自己，尤其是倒戈對其舊東家。

這場對決將上屆溫布萊球場歐聯決賽的翻版。與5月時相比，兩支球隊的處境並沒有太大的分別。

皇家馬德里正在力逼西甲榜首，目前其死敵巴塞隆拿暫時是聯賽的領頭羊。另一邊廂，多蒙特發現自己在德甲暫時只是排名第7。

儘管在聯賽中，皇馬排名更高，但來自德國的蜜蜂兵團在今屆歐聯，卻比銀河艦隊取得更好的開局，兩場全勝高踞榜首，而且也以10球成為入球最多的球隊，當中主要歸功於上場面對些路迪時以7:1大勝。這也意味着到目前為止，他們有3名球員躋身射手榜的前6位，同時在兩場比賽中只失1球。

至於皇馬在第2場歐聯，爆冷以0:1不敵主場的里爾，而在第1場對史特加時也是靠幸運之神眷顧，直到最後階段才鎖定勝局。儘管現在還是季初階段，但他們過去7場有6場是有失球，而多蒙特卻在歐聯賽場上入球不斷，主力前鋒古拉斯在過去12場攻入8球。我可以預期，他們能給皇馬的防線帶來麻煩，並至少能取得入球。

然而，憑班拿貝主場優勢，近9次交手中皇馬取得7勝，當中包括最近的歐聯決賽，我估計皇馬在這場比賽中將處於上風並能贏得比賽，畢竟多蒙特頭兩場歐聯的對手，只是布魯日及些路迪等實力較次的對手。