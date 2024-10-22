NBA常規賽周三開鑼　塞爾特人、湖人分途出擊

2024-25賽季NBA常規賽將於周三（23日）正式展開，即日率先由4支上季季後賽球隊合演兩場重頭戲，先由東岸衞冕總冠軍的塞爾特人對壘另一支奪冠熱門紐約人，隨後由湖人和木狼合演西岸對決，球迷豈能錯過。（Now TV 641台 早上10時直播湖人對木狼）

塞爾特人上季在「雙探花」達頓和謝倫布朗帶領下，成功勇奪隊史第18個NBA總冠軍，亦是球隊時隔16年後再度封王，本季整體陣容不變，奪冠功臣賀列地、戴歷懷特和普辛基斯等主將留隊，仍具競爭力。「綠軍」衞冕第1擊面對今季積極補強的紐約人，能否延續上季氣勢旗開得勝，值得留意。

至於紐約人實力同樣不容小覷，除球隊核心謝倫賓遜、祖殊赫特和OG Anunoby外，今季交易來木狼的唐斯和籃網的Mikal Bridges，雖然射手迪雲斯安素和蘭度離隊，但紙面實力更強，兵源自然不會比塞爾特人遜色。紐約人在上季季後賽首圈以4比2擊敗有艾賓特坐鎮的76人，其後縱使因傷兵累累以3比4憾負溜馬，但「搶七」戰況仍十分激烈，而今季眾傷兵滿血回歸，補強後被視為奪冠熱門球隊之一，因此揭幕戰激鬥可期。

同日另一場賽事，由湖人大戰木狼，本季「大帝」勒邦占士繼續為湖人披甲，今年將40歲的他仍盼帶領「紫金軍團」重返榮譽，此外安東尼戴維斯經歷巴黎奧運後再有突破，加上新秀Dalton Knecht在季前賽狂轟35分，初現大將風範未來可期，整體仍具競爭力，而小占士（Bronny）亦有望登場演父子同台，今季湖人可謂看點和話題性十足。

木狼上季季後賽首輪橫掃有杜蘭特率隊的太陽，再以4比3勇挫有「小丑」祖傑帶領的衞冕之師金塊，雖然西岸決賽不敵獨行俠，但以該套陣容明顯足以躋身爭冠行列。今季木狼大舉變陣，釋出當家球星唐斯拆解「雙塔」，易來紐約人的迪雲斯安素和蘭度，搭配「蟻俠」安東尼艾華士、高拔和Mike Conley等大將，依然相當有睇頭，而球團更蓄意將季後賽表現不俗的Naz Reid提上主力輪替，今季仍矢志衝冠。今場與湖人正面交鋒，必定力求贏下首勝，展現爭冠雄心。

首周Now TV直播安排（香港時間）：

10月23日（周三）

湖人 對 木狼 10：00AM 641台

10月24日（周四）

公鹿 對 76人 7：30AM 641台

魔術 對 熱火 7：30AM 642台

勇士 對 拓荒者 10：00 AM 642台

10月25日（周五）

雷霆 對 金塊 10：00AM 641台

木狼 對 帝王 10：00AM 642台

10月26日（周六）

溜馬 對 紐約人 7：30AM 641台

灰熊 對 火箭 8：00AM 642台

10月27日（周日）

魔術 對 灰熊 8：00AM 641台

火箭 對 馬刺 8：30AM 642台