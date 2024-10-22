功能升級！「派彩快」過關注項都用得！

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，球迷可隨時結算指定場次的過關注項，毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。球迷記住以下四大要點：過關毋須等全部賽事完場都可提早結算*；隨時結算指定場次過關注項**；全面掌握投注策略靈活調配注碼；適用於所有數碼投注平台。

*讓球迷可以在相關賽事截止受注前以「派彩快 」金額提早結算過關注項

**可於指定賽事之單項過關注項有關關次截止受注前隨時提早結算

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App 與 eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

過關派彩快有啲咩要注意？

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：只適用於「單一選項」組成的過關注項。如例子1。例子2 為「多種選項」，則不適用。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。