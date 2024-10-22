香港東方聯賽三連捷　75：63輕取晉裕　

甲一男籃常規賽周二（22日）頭場由香港東方對陣晉裕，前者比賽後段搶攻控制戰局，終以75：63勝出，取得聯賽3連捷，下一場於11月7日與南華強強互撼。

香港東方今場有出戰銀牌賽的迪維拉回歸聯賽12人名單，並與麥洛連、楊和、梁兆華及蘇利文擔任正選。晉裕派出艾勤、蘇志樂、歐文輝、吳家麒和林文政應戰。甫開賽，晉裕主動發起攻勢，吳家麒中投連續中投得手攻入4分，長人中鋒艾勤三分命中，並對麥洛連送出「排球式」封阻，令香港東方教練巴拿莫域肉緊提場。東方射手蘇利文手感火熱，首節射入10分，加上迪維拉三分和麥洛連籃底攻勢，第一節領先23：13。

東方射手蘇利文於次節延續手感，包括1記三分波「And 1」。不過，晉裕及時改變策略，不斷挑戰對手顏色地帶，令東方在前3分鐘隊犯錄滿，多次站上罰球線，加上蘇志樂外圍連轟2記三分，單節獨取10分，一度將落後差距追至4分。東方再度派出楊和，即有中投得手為球隊「止血」，第二節完戰成38：32，蘇利文半場轟16分。

轉邊後，「00號」射手蘇志樂外圍自信起手命中搏得「3加1」，艾勤跳投得手追至38分持平戰局。香港東方眾將關鍵時刻找回狀態，打出8：1攻勢維持領先地位，並以55：46進入最後一節。

決勝節晉裕放手一搏，艾勤禁區「And 1」，史葛伊榮亦有貢獻分數，追至57：61。東方在比賽餘下5分鐘時再度面對隊犯麻煩，而梁嘉顯和蘇利文亦各有4犯纏身。不過，大將楊和及麥洛連替身而出，兩人聯手以「Two Man Game」控制戰局，其後小將吳委峻亦交出表現，加上梁兆榮三分開齋，打出一段10：0小高潮，擴大領先優勢至75：59，再度拉開10分以上差距奠定勝基。最終東方以75：63擊敗晉裕，喜迎開季三連勝。

香港東方今場4人得分上雙，蘇利文貢獻全隊最高的18分，麥洛連取得12分15籃板6助攻，楊和及陳兆榮各有10分入賬。晉裕蘇志樂射入4記三分波，轟全場最高的21分，不過亦送出7次失誤，外援中鋒艾勤交出18分14籃板。