曾湛元施展最強殺籃　領南華大勝崇德飛鷹

新一代南華後衞曾湛元展現殺食步法，於周二晚（22日）甲一聯賽對陣崇德飛鷹的賽事中，頻頻施展後轉身上籃或快速剷籃得手，個人獨取26分8次助攻及7個偷波，加上喀麥隆中鋒安德拉錄22分，合力助南華以90比64報捷獲二連勝。

上場缺陣的南華前鋒朱亮回歸，並以正選上陣，不過上半場的狀態依然較為低沉，球隊靠曾湛元及安德拉搶分，打出19比2的攻勢。同樣飛鷹主力奧斯汀被嚴防下，攻擊力跌Watt，南華首節已拋開比數至24比9。第二節南華調整陣容及戰術，一度收起安德拉及朱亮，被飛鷹打出一波9比0的攻勢，追近至18比24。

南華主教練羅意庭再派遣安德拉上場，形勢隨即扭轉，活力十足的曾湛元一口氣狂轟7分，包括以假動作「呃晒」奧斯汀以第2時間上籃得手兼搏得and 1、再快攻施展後轉身上籃等，飛鷹完全守唔住元仔。幸而「三分射手」呂銘彥挺身而出，閃電手投中三球外圍，半場飛鷹以30比42落後。

飛鷹於第3節初段反撲，黃浩賢於弧線外兩度命中，一度追近至只有4分距離（49比53），左手手指紥住上的朱亮漸上力連取5分，雙方繼續駁火戰情激烈，南華完第3節領先收窄至60比53，黃浩賢單節取得10分。然而比賽末段飛鷹得分「啞火」，防守力亦隨着體力下降而減弱，安德拉在三分線外wide open亦告得手，南華大副拋離奠定勝局，最終淨勝26分報捷。

呂銘彥為崇德飛鷹取得全隊最高的18分，包括三球三分波。黃浩賢亦有12分進帳。球隊目前在聯賽取得2勝2負。