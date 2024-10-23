皇馬反勝多蒙特　「小雲」帽子戲法迎接金球獎

周三(23日)凌晨歐聯上演上屆決賽翻版，戰情峰迴路轉，衞冕嘅皇家馬德里上半場落後2球劣勢下，換邊後大爆發，主場以5比2反勝多蒙特，巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞成為主角，上演「帽子戲法」射入3球，正好為下周一(28日)深夜舉行嘅金球獎頒獎禮造勢。

多蒙特上屆決賽0比2不敵皇馬，今仗反客為主，上半場踢法積極，戰至30分鐘，呢支德國勁旅透過前場緊逼發動快攻，由當耶爾馬倫射入打開紀錄。僅過4分鐘，當耶爾馬倫右路傳中，20歲新星比諾基頓斯飛剷入空門，射成2比0。

皇馬上半場原本有機會追番1球，但係雲尼斯奧斯祖利亞起腳中楣彈出，祖迪比寧咸補射又中楣，其後多蒙特中場祖利安白蘭特射遠，僅被門將泰拔高圖爾斯飛身撲出。

皇馬唔使輸多1球，下半場立即大翻身，60分鐘基利安麥巴比右路傳中，魯迪格頂入，僅過2分鐘，麥巴比準備起腳，被對手剷走腳下球，反而落入位置更佳嘅雲尼斯奧斯祖利亞，佢把握機會第一時間射入扳平。

「銀河艦隊」士氣大振，右閘盧卡斯華斯基斯窄角度勁射入網反超前，跟住成為雲尼斯奧斯祖利亞表演時間，佢由後半場盤球長驅直進射入，補時再憑個人技術，盤扭突破後勁射破網，協助皇馬反勝5比2，今屆3戰取得2勝1負。

早前多間西班牙傳媒提早爆料，指雲尼斯奧斯祖利亞篤定獲得今年金球獎，佢今場歐聯轟入3球，正好為「登基」壯聲威。