普列錫直接彎入角球　AC米蘭歐聯贏波開齋

周三(23日)凌晨歐聯，AC米蘭主場以3比1擊敗布魯日，打開今屆勝利之門，翼鋒基斯甸普列錫開出角球直接彎入，認真神乎其技。呢位26歲美國國腳今季各項賽事上陣11場，射入7球及3次助攻，AC米蘭復甦靠晒佢。

AC米蘭今屆歐聯首2場分別不敵利物浦、利華古遜，今仗不容再失，開賽34分鐘，基斯甸普列錫喺左路開出角球，門前大漏入網，成為AC近50年以來，首位開出角球直接彎入嘅球員。

6分鐘後，布魯日中場安耶迪亞搶波，踩中對手雷恩達斯，球證睇完VAR後，向佢出示紅牌趕出場。布魯日踢少1人反而喺下半場初段，由後備上陣嘅基利安尼沙比射入扳平1比1。不過，A米始終人數佔優，憑雷恩達斯梅開二度，贏3比1完場。

值得一提，AC米蘭前鋒卡馬達75分鐘後備入替艾華路莫拉達，以16歲零226日成為歐聯史上最年輕上陣嘅意大利球員，比賽末段，佢曾經頭槌破網，可惜因為越位被判無效。

至於另1支意甲球隊祖雲達斯遭遇相反，戰至補時失守，主場0比1不敵史特加，今屆歐聯2連勝走勢斷纜。