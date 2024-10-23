再有球星退出香港網賽　華度卡奴因腳傷棄戰

下周展開正賽的香港網球公開賽再有球星退賽，前美網冠軍的英國名將華度卡奴因腳傷影響，決定放棄來港爭逐，這是繼日本名將大坂直美於周一宣布退戰後，三天內第二位球星棄戰。

中國香港網球總會周三（23日）宣布華度卡奴退賽的消息，已成為英國網壇Icon的華度卡奴透過聲明中表示:「很遺憾我將無法參加下周於香港進行的比賽。雖然我的腳傷正在好轉，但仍然需要更多時間回復至比賽狀態，我亦希望將來有機會再來港參賽。」

中國香港網球總會國際賽事總監 Peter Johnston ：「華度卡奴未能參與其首個香港比賽實屬不幸，但明白傷患在運動競技中無可避免，衷心祝願她早日康復。」至於擁有四項大滿貫錦標的前世界「一姐」大坂直美，日前宣布因背傷困擾，遺憾提早結束今年賽季，並退出香港網球公開賽，但大會表示她仍會如期來港，出席相關活動與球迷見面。

WTA 250賽事「香港網球公開賽2024」於10月26日至11月3日假維園舉行，其他出席今屆賽事的球手包括衞冕冠軍費蘭迪絲、兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐施蒙娜、英國一姐波爾達及2020年澳網冠軍美國的簡蓮等。