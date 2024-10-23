泰姆掛拍結束17年職業生涯　費達拿仙拿搶住致敬

31歲的前美網冠軍泰姆周二在維也納公開賽結束了17年職業生涯，在家鄉奧地利高掛球拍，瑞士傳奇費達拿在社交平台搶先向這位昔日老對手致敬:「你總是用雷霆萬鈞的反手把我擊敗。」

近年因手腕傷患問題導致狀態下滑的泰姆於今年5月宣布退役前曾表示，本賽季是他恢復水平並重新提升排名的最後機會，然而始終未有起色，他選擇在家鄉舉行的維也納公開賽作結，周二於首圈以直落兩盤6比7(6比8)、2比6不敵意大利的Luciano Darderi，以「一輪遊」止步，並為生涯劃上句號。

賽會於其賽後安排了告別儀式，他將球拍掛上，在場觀眾起立並以熱烈掌聲歡送這位前世界「3哥」。他賽後致謝感慨:「我年輕時唯一願望就是成為職業網球員，很幸運，我基本實現自己所有的夢想，比我預期想的要多得多；感謝你們給我留下如此美好的回憶，如此美妙的時刻。」

他續稱:「首先，我對自己達到所有成就，都非常感恩及感激，比我預期得到更多，這是一段緊張刺激、漫長並不可思議的旅程。」他希望自己的故事可以感染更多孩子，「關於我留下的東西，我希望很多人說我是巡迴賽裡很友善、很謙遜的人，特別是那些我們有超勁戰鬥及不可思議比賽的球員，也希望能有很多孩子開始接觸網球，是因為我。我想對網球運動說：多謝，我愛你！」

已退役的瑞士傳奇球星費達拿第一時間在社交平台向泰姆致敬:「無類是那種場地，你總能用你雷霆萬鈞的反手來擊敗我，更重要的是，你總是贏得優雅及具有體育精神。」周日他與德國球星沙華列夫亦出席了一個活動作告別，而沙華列夫說:「巡迴賽上沒有一個人會說他一句壞話。」當今「世一」意大利的仙拿亦向這位前輩致敬:「不管我排名有多低，年紀有多輕，他總會對我說『Hi』。」

泰姆曾奪得2020年美網冠軍，並先後在2018年及2019年法網，以及2020年澳網獲得亞軍，生涯共奪得17個ATP男單錦標，世界排名曾最高位列第3，並且有6年保持世界前10位置。