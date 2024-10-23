羅拔佬激鬥卡尼　巴塞拜仁最強9號大對決

歐聯重頭戲，巴塞隆拿主場火併拜仁慕尼黑。兩軍教頭費歷克同高柏尼都係進攻大過天，巴塞以羅拔利雲度夫斯基、拉明耶馬為首嘅「老少」鋒線，遇上腳風順到冇朋友嘅拜仁神鋒哈利卡尼，兩隊最強9號對決，勢必大駁火，3.5球大盤不容錯過。（Now 643周四凌晨3時直播）

巴塞近年喺歐聯成績大不如前，經常撞到剋星拜仁係其中一個原因，雙方近6次歐聯碰頭，佢哋竟然全部輸晒。有見及此，巴塞決定以夷制夷，先喺兩年前撬走拜仁箭頭羅拔利雲度夫斯基，今夏更請來前拜仁教頭費歷克執教，要知道之前6場交手輸波，最甘係2020年8強輸2比8嗰次，就係關呢兩人事，最終拜仁仲捧埋盃。

依家兩師徒喺巴塞重聚，已經產生化學作用。「地上最強」今季開咧後，各項賽事打咗12場，贏咗10場兼狂轟39粒，唔單止位居西甲榜首，頭兩輪歐聯獲1勝1負，證明費帥以攻代守嘅打法奏效，最重要係佢成功令「羅拔佬」翻生，士哥停不了。加上費帥同「羅拔佬」對舊東家瞭如指掌，以佢哋近5場歐聯4次開4球或以上，今場倒戈必定狂攻。

另邊廂，拜仁近年易帥頻頻，費歷克、拿高斯文先後落鑊，杜曹同球隊八字唔夾，最終搵來哥迪奧拿徒弟嘅高柏尼。拜仁開季後各項賽事踢咗10場波，贏咗7場狂入37球，排緊德甲榜首之餘，頭兩輪歐聯亦1勝1負，包括首輪狂數薩格勒布戴拿模9比2，除咗哈利卡尼近7場3次「戴帽」外，米高奧利斯、基拿比等亦交足貨，有本錢同巴塞鬥攻，今場實多波入。

此外，曾經同兩大最強9號合作過嘅湯馬士梅拿，喺賽前被問到邊個更勁，呢位老將回應：「唔應該問邊個更勁，你可以問邊個更適合某球隊、邊個更適合某對手。所有頂級前鋒都有唔同特色，有人好扭得、有人速度好高，哈利卡尼喺射門方面係冇人超越到，但其他前鋒都有唔同嘅貢獻，冇得咁樣比。」

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