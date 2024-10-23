NBA新季開幕戰！占士父子同台演出湖人旗開得勝

NBA新賽季周三（23日）開打，「大帝」勒邦占士迎來生涯第22個賽季，開幕戰面對木狼與小占士（Bronny）實現歷史首個父子連線，並憑安東尼戴維斯怒轟36分16籃板4助攻「MVP」級表現，湖人終以110：103勝出，喜迎新季首捷。另外，塞爾特人以132：109擊退紐約人，順利贏得衞冕第一擊。

今場湖人隊可謂看點和話題性十足，除名將JJ Redick接掌帥印、占士和安東尼戴維斯巴黎奧運後回歸首戰外，新秀Dalton Knecht亦有登場，而公眾視線的必然聚焦於占士父子。「一眉」戴維斯狀態大勇，全場交出「超級雙雙」，八村壘和年輕小將Austin Reaves亦交出表現，占士則全場攻入16分。值得一提的是，小占士於次節上陣，正式踏上NBA舞台的他出場近3分鐘，締造聯盟歷史上首個父子同台比賽紀錄，惟全場兩次起手未能命中，僅錄得1個籃板。

其實「大帝」早於賽前就表示：「我知道會有一些人專程進場看比賽，因為我和Bronny在同一支球隊，這將是籃球歷史上很特別的一個時刻。」比賽過程中亦有發生窩心一幕，占士對即將上場的兒子說：「準備好了嗎？」Bronny回應「Yup」後又對他鼓勵道：「感受到強度了對嗎？不過，輕鬆打就好，不用擔心失誤，只管落場比賽『play hard』。」最終湖人在大部分時間領先下，以110：103擊敗木狼，新季有好的開始。

NBA「菜鳥」Bronny賽後談及在例行賽首場就於父親同場競技，他表示永遠都不會忘記這一刻：「我非常感謝迄今為止的一切，我知道能來到這個聯盟打球是很棒的機會，所以我每天都在學習，不斷進步。」占士亦於賽後受訪時直言家人對他很重要，因多年征戰NBA，陪伴家人的時間不多，「現在能夠擁有這一刻，我不僅還在打球，還可以與兒子一起並肩作戰，是上帝給予我最棒的禮物之一。」今場發揮神勇的戴維斯亦打趣笑言：「我們第一次在占士達成里程碑時贏波，這也是很特別的時刻。」

同日另外一場比賽，塞爾特人當家球星達頓豪取37分10助攻，交出全能表現打破質疑，「雙探花」另一人謝倫布朗貢獻23分7個籃板，戴歷懷特亦有24分進賬，加上全隊轟平NBA單場紀錄的29球三分波，最終「綠軍」以110：103主場擊退紐約人，衞冕首戰告捷。至於紐約人新加盟的Mikal Bridges和唐斯則分別取得22分和12分7籃板。