亞冠盃2　東方作客鬥卡雅　力爭開齋

【鄧文滔菲律賓直擊】港超聯球會東方周四（24日）晚上出戰第3場「亞冠盃2」E組分組賽，作客菲律賓黎剎紀念體育場，與卡雅正面交鋒。東方上場分組賽面對廣島三箭，戰至最後一刻才1分不保，輸波但贏盡掌聲，且看球隊能否延續氣勢，打開今次賽事勝利之門。（港台電視32周四晚上8時直播）

東方在E組頭兩戰皆北，包括上場以2比3憾負廣島三箭，但已贏盡口碑，主教練盧比度（Chino）認為球迷對球隊有更高期望乃人之常情，盼球員能承受壓力：「當大家踢咗場好波，外界自然期望球隊可以Keep住，呢點對球員係好事，佢哋要學識處理壓力，背負球迷期望都一樣有貨交。」

談到今場對手，Chino出席賽前記招時表示雙方實力接近，但指受場地質素影響，是役惡戰難免：「我哋同卡雅實力差唔多，但呢度球場草皮嘅質素真心麻麻，搞到兩隊都好難用波，所以唔會話比對頭兩場易踢。」此外，對於菲律賓正受熱帶風暴「潭美」威脅，Chino認為天氣轉變壞，對兩隊都有影響，希望情況有所好轉，令賽事如期進行，陣容方面，巴杜姆及林衍廷有傷在身，上陣成疑，亞歷斯祖則可以候命。

中場余在言（Jesse）則認為，經過主場大戰廣島三箭一役後，球隊有信心與任何對手周旋到底，盼今仗順利搶分：「上場同廣島三箭踢到咁緊湊，證明我哋就算對住亞洲強隊都有得打，雖然卡雅實力唔講得笑，仲要佔主場之利，但球隊都會以3分為目標。」對於早前代表「大港腳」出戰兩場友賽，其後馬不停蹄隨球會應付聯賽及「亞冠盃2」，Jesse稱會盡力恢復體能，適應頻密賽程，爭取表現。

至於卡雅，自2023年起連續兩年為菲律賓頂級足球聯賽盟主，包括去季在14場聯賽中，以13勝1和「不敗奪冠」，攻入82球只失5球，2016年曾殺入亞協盃16強，今屆頭兩場「亞冠盃2」分組賽，分別以0比3及1比4不敵廣島三箭及FC悉尼，因得失球差不及東方敬陪末席。隊中較為香港球迷熟悉的球員，是出身自傑志青訓，曾於2022至23球季效力東方的史雲斯頓。這支菲律賓強隊今季頭兩場聯賽錄1勝1和，包括在上周六（19日）以4比1擊敗馬哈尼卡達義（Maharlika Taguig FC），走勢理想。

【東方預計正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 17.吳宇曦