亞冠盃2　爭氣！理文主場硬撼曼谷聯

理文周四（24日）坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃2」G組分組賽，主場迎戰來自泰國的曼谷聯。上月兩仗對陣南定FC及淡濱尼流浪的「黃黑軍團」，目前在「亞冠盃2」仍未有分落袋，預期今仗會積極進取，力求一洗頹風！（港台電視32周四晚上6時直播）

曼谷聯於分組賽暫時錄得1勝1和，理文暫代主教練朱兆基認為對手實力不容忽視，今仗期望利用主場優勢，踢出東道主的氣魄：「對手實力方面有幾強就唔使多講，但畢竟我哋有主場之利，對手要喺我哋身上攞分都唔容易，作為一支香港球隊，我哋絕對想喺主場踢出拚勁同風格。」他表示今場會以穩守為主，避免於開局早段失球，再伺機製造反擊。另外，早前黃威、杜度、保連奴等將已傷愈，今場分組賽有望「夫添」。

中場保利臣指一周三賽之下，體力恢復方面的確頗具挑戰，但教練團隊已做足準備應對：「啱啱星期日先踢完聯賽，緊接對陣曼谷聯同出戰銀牌，體力消耗係非常大，不過我哋最近狀態都唔錯，之前開會睇咗曼谷聯幾場嘅比賽影片，對佢哋嘅踢法有啲了解，佢哋新季外援主力都好踢得，我好期待可以同佢哋交手。今場喺旺角場比賽，加上六點開波，天氣相對涼爽，對我哋嘅發揮嚟講更加有利。我哋好想喺主場攞到分，會盡力踢場好波畀球迷睇！」球隊於「亞冠盃2」分組賽遭遇兩場失利，保利臣期望於比賽中發揮出球隊實力和凝聚力，展現出理文征戰亞洲賽的鬥志。

曼谷聯是有36年歷史的泰國勁旅， 於20223至24年球季T1聯賽位列亞席，上季曾於亞冠盃分組賽中與傑志抽入同一小組，當時作客的曼谷聯以2比1擊敗「藍鳥」，最後成功出線16強。陣中擁有今季聯賽上陣9場攻入4球、「亞冠盃2」攻入兩球的外援加薩尼（Muhsen Al-Ghassani），以及今季聯賽已貢獻4入球、3助攻的28歲荷蘭藉前鋒日夫科維奇（Richairo Zivkovic），實力強橫。

【理文預計正選陣容】

門將：28.陳嘉豪

後衞：2.周子謙 19.金旻奎 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：7.保利臣 6.胡晉銘 20.保連奴

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙