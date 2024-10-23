45歲科蘭再戰職業賽場　前曼聯球星棄足用拍

追夢，永不會遲！已退役的45歲足球傳奇科蘭將會在ATP職業網壇首次亮相，下月將出戰烏拉圭網球公開賽，轉戰賽場棄足用拍爭逐生涯首場職業網球賽事。

曾效力曼聯、AC米蘭及馬體會的前鋒，從足球退役6年後，展開另一個體壇領域，自2023年7月以來一直在ITF世界網球大師賽不斷搶分，今年的勝率達到73%，昔日於足球場擅長右腳的「10號仔」，轉戰網球場上則是一個左撇子，科蘭獲得外咭參戰，並與目前ATP單打排名101位的阿根廷球手哥里亞合作，出戰屬於ATP挑戰賽之一的烏拉圭公開賽男雙賽事。他接受訪問時稱:「我喜歡從生活中挑戰自己，這對我來說是一項不同的運動，我真的很享受與來自不同國家地區的優秀運動員競爭的挑戰。」

他續說:「在場外，結識朋友和旅行真是很好，我從巡迴賽中享受很多。」烏拉圭公開賽將於下月11至17日舉行，賽事總監盧保斯興奮地表示:「我得到了他的確認，他想參加比賽，其實他已準備了一段時間，在網球方面進行了大量訓練。我認為他值得這個機會，讓彼此可以滿足一下，當然，我想說他是我們心愛的科蘭。」今次比賽也吸引不少昔日網壇名將爭逐，包括阿根廷傳奇球手博迪奧及施瓦茲曼等，科蘭參戰更令球迷期待。