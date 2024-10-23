楊睿騏回歸甲一　米勒28分助滿貫輕取建龍飛馬

甲一男子籃球聯賽周三（23日）頭場，滿貫憑外援米勒怒轟全場最高的28分，「新兵」楊睿騏首度披甲上陣亦交出表現，終以103：73力挫建龍飛馬，喜迎開季3連勝。滿貫下一場將於11月6日（周三）與永倫強強互撼。

滿貫沿用勝利方程式，派出米勒、蔡再懃、惠龍兒、吳松峻和方誠義擔正，而早前與香港金牛達成協議外借的港將楊睿騏亦在陣中。建龍飛馬則派出鍾俊昇、侯斯頓、張馳岳、馮嘉豪和李旭川應戰。

滿貫新援米勒開場「撳掣」啟動得分模式，單節轟入17分，蔡再懃和吳松峻亦在外圍發炮，楊睿騏尾段上陣，即射入1記三分波，「綠軍」首節得分由上述4人包辦，雖然建龍飛馬於曾段一段領先10：8，惟防守端未能頂住壓力，第一節以22：29落後。

次節，建龍飛馬雖然在該節2次將大至73：53開始僅3分鐘錄滿隊犯，但憑黃偉琪剷籃搏得「And 1」、李旭川和劉家傑外圍得手，助球隊追至10分內差距。不過滿貫未予對手機會，蔡再懃和米勒內外開弓，半場完領先55：44。

轉邊後，楊睿騏率先上陣交出表現，包括三分得手加快攻上籃連取5分，更送出兩次秒傳予外圍埋伏的蔡再懃命中三分，而惠龍兒亦在禁區搏殺，加上米拿大力鋤樽球隊士氣高漲，將優勢擴大至73：53，更以85：56大比數領先進入第4節。

建龍飛馬眾將仍未言棄，尾節嘗試收復失地，劉家傑連轟2記三分，侯斯頓挑戰顏色地帶得手，惟其後不慎被對手打出一段9：0攻勢，未能成功扭轉局勢。滿貫最終以103：73輕取建龍飛馬。

「綠軍」今場3人得分上雙，12人上陣有11人取得分數，強援米勒高效轟全場最高的28分6籃板6助攻4偷波，但亦送出5次失誤，蔡再懃和惠龍兒分別有20分和10分9籃板進賬，楊睿騏「處子戰」交出8分、外加5次助攻。建龍飛馬則有4人得分上雙，侯斯頓貢獻全隊最高的14分。

Ricky：迅速融入綠軍 熟悉戰術

隨著全國男子籃球聯賽（NBL）完季，幫助香港金牛奪得總冠軍的港將楊睿騏（Ricky），回歸今季甲一聯賽並首度為滿貫披甲，今場首戰交出不俗成績，Ricky賽後表示：「球隊氣氛不錯，因為之前就有同隊友互相熟悉，這幫助我加快進入狀態及熟悉球隊戰術。」他解釋道：「我們一起打球多年，默契一直都在，所以很快就有連結。今場大家互相溝通，找到屬於我們的速度，快過之前很多」，他認為不會擔心融入球隊的問題。

談及自己近期狀態，「來到球隊至今有跟操兩至三課，不過之後仍有好多時間調整狀態，會好好把握磨合機會。比賽中亦都會保持（得分慾望），有機會就會起手。」

被問及會否期待在今季甲一聯賽對上昔日的戰友，Ricky回應「絕對會」：「尤其是香港金牛的隊友，阿楊（楊瑞鴻）、阿行（許烜行）和兆華（梁兆華），迫不及待跟他們對打，相信他們也是一樣，而且大家都希望讓香港球迷見到我們這幾年的進步。」