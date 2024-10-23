永倫本季三破漢友　泰那30分勇冠全場

甲一男籃聯賽周三晚（23日）尾場由永倫對漢友，兩軍曾於銀牌對壘兩次，「黃金戰士」均大勝而回，本仗漢友陣營有所提升，加入哥倫比亞外援托查摩利路斯助拳，但面對實力強橫的永倫，始終難越雷池，最終永倫憑泰那轟入全場最高的30分，加上蓋帝斯19分及21個籃板，以91比71拿下勝仗。

永倫多位射手首節大灑三分雨，韓天次連中兩元，而蓋帝斯、何倚富及泰那亦告得手，入局較慢的漢友被殺得措手不及，永倫以27比9領先第一節。站穩陣腳後漢友的進攻得到改善，朱浩雯及鄺錦昌奮力搶分得手，而托查摩利路斯在本節中段終於開齋，一記入樽展示實力，兼小爆發裏外開弓兼藉着罰球於本節拿下8分，單節以20比14追近，但永倫仍以41比29領先半場。

第3節永倫繼續控制節奏，反觀漢友啞火，比數被逐步拋離。最終永倫在最多領先28分的優勢下，卒以91比71繼銀牌的勝方賽及負方賽後，本季三度擊退漢友。泰那落場接近37分鐘，拿下30分及8次助攻，表現高效。華將韓天次貢獻11分包括三個三分波。永倫下仗將對滿貫。

漢友本仗在多項統計數字都有所提升，籃板全場40個，僅以5個不及對手；而全隊命中率亦由上仗對永倫的30.8升至39.4%，全場亦射入9個三分波。托查摩利路斯落場39分鐘多，共奪23分及13個籃板，19射9中兼錄7次助攻，惜未能扭轉劣勢再敗一場。