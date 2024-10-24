【有片】夏蘭特超誇張金球　曼城大勝創紀錄

星期四(24日)凌晨歐聯賽事，曼城主場5比0大炒布拉格斯巴達，挪威前鋒艾寧夏蘭特繼續有驚人演出，佢今場梅開二度唔令球迷意外，但其中一個「雜技式」凌空後腳入波，就連領隊哥迪奧拿都話係「非人類」嘅入球，曼城亦創下歐聯史上最長不敗紀錄。

曼城今場3分鐘就由菲爾科頓先開紀錄，58分鐘出現神奇一幕，沙維奧右路底線傳中，夏蘭特搶點跳到最高點，側身用左腳後腳凌空踢入，難度分爆晒燈！客隊輸埋呢球後兵敗如山倒，史東斯、夏蘭特同馬菲奧斯紐尼斯之後各入1球，為曼城取得5比0勝利。

24歲嘅夏蘭特繼續喺歐聯歷史「士哥榜」向上爬，佢依家踢42場歐聯入44球，追平杜奧巴紀錄排第16位。另外，曼城喺歐聯已經連續26場不敗，打破曼聯喺07年至09年間嘅25場不敗紀錄，曼城對上一次歐聯法定時間輸波，係2年前作客1比2不敵皇家馬德里。

哥迪奧拿賽後大讚夏蘭特金球：「我唔知佢點樣入到呢球，作為一個人類，我會話呢個入波屬於唔正常。」隊友菲爾科頓就話：「如果我去模仿佢呢次射門，我可能會拉傷鼠蹊。」布拉格斯巴達領隊菲斯亦表示：「無話可說，我覺得我哋已經守得幾好，但佢突然就爆出呢種入波。」