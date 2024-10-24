香港隊　曾麗薇開記錄　女足友賽反負緬甸

香港女子足球代表隊周三（23日）作客緬甸，與當地國家隊進行首場友賽。港隊一度憑曾麗薇先開記錄，但之後連番失手，最終以1比4反負對手，兩隊周六（26日）會轉到Bahan Football Stadium再次交手。

港隊今場正選起用吳卓蔚把關，4人後防為胡彩瑤、郭靖雯、鍾貝琪和朱素君，隊長陳詠詩、馮雪雯在中場掃蕩，曾麗薇、傅昭文及韋婉婷，則墮後支援箭頭張煒琪，而外流兵之一的蘇鎧霖先列後備。港隊世界排名雖比緬甸低出25位，但10分鐘一度先開記錄，曾麗薇接應傅昭文傳送，推入禁區起腳得手，但緬甸在40分鐘憑遠射追平，半場兩隊踢成1比1。易邊後緬甸積極搶攻，接連攻入兩球，成功反超前3比1。港隊未有放棄，83分鐘後備入替的梁匡蕎連過幾關後施射，惟角度太正。補時階段港隊再失多球，最終以1比4不敵緬甸。

入球功臣曾麗薇賽後受訪，承認與緬甸實力的確存在差距：「技術上可能差唔多，但逼搶、行軍速度同緬甸差好遠，之後會加緊練習，睇吓點樣喺壓逼下猜番個波出嚟。」不過「阿妹」續指球隊在今場改踢新戰術下，整體發揮已算不俗：「今日踏出咗第一步，由龍門開始嘗試小組短傳，唔會就咁踢高波。大家都好大膽，而我入個球正正由後場組織，再逐步打穿對方防守。」