灰熊揭幕戰河村勇輝未能上陣　周志豪首發15分鐘犯滿

日前與灰熊簽下雙向合約的日籍控衛河村勇輝，被編入開幕戰前灰熊隊公布的球員名單内，惟周四（24日）面對爵士一役未能獲得上場機會，不過他未感失落，直言在後備席上也能夠學到很多：「這是我一直夢想的舞台，我真的很榮幸成為其中的一員。」最終灰熊憑「少主」莫蘭帶領下，大部分時間控制戰局，以126：124險勝爵士，新季首戰告捷。

河村勇輝與灰熊簽下雙向合約後，將有機會成為成為自田臥勇太、渡邊雄太和八村壘後，第4位登上NBA舞台的日本球員，同時身高1米72的他亦是現役最矮球員。河村勇輝在社交平台發文道：「我要感謝灰熊隊，能夠給我一個很好的機會，也要感謝一直以來支持我的粉絲們。未來還有很多挑戰在等我，但我會繼續努力每一天站在NBA賽場上，為球隊付出貢獻。」

這名「亞洲最強172」亦在今場賽後表示：「我自己沒有機會上場比賽，但我認為後備席上我可以學到很多東西，所以我絕不會浪費這個機會。」灰熊「少主」莫蘭在季前賽對河村勇輝提供不少建議和幫助，可謂是他初探NBA的「良師」，而今場帶隊取勝後亦在IG發出與河村勇輝的合影並留下字句「First dub wit my dawg」以示鼓勵。

莫蘭貢獻22分、外加10助攻5籃板，為今場「MVP」，西班牙名將幸迪阿達馬交出全隊最高的27分，巴恩（Desmond Bane）亦攻入24分，灰熊常規主力狀態不俗。此外，被灰熊以首輪第9順位選中的加拿大籍華裔新星周志豪（Zach Edey），這位身高2米24的長人中鋒今場迎來NBA生涯「處子戰」，獲首發上陣的他取得5分5籃板，惟出場不到15分鐘就錄滿6犯離場。