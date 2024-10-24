【歐協聯】車仔睇定踢細盤有揸拿

同晚上演歐協聯，英超豪門車路士將會飛赴希臘，火併彭拿典奈高斯。「車仔」人腳鼎盛，即使出副選應戰，仍可睇高一線，但考慮到作客，估計小勝居多，客W太熱冇肉食，加上彭拿典奈高斯近6次主場出擊，有5次總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨零時45分直播）

車路士今季首要目標係爭入英超前4位，奪取下屆歐聯入場券，所以一開始已經忽視歐協聯，甚至唔將靈魂人物高爾彭馬放入歐協聯名單，畀佢專心踢好聯賽。無可否認，就算「車仔」冇高爾彭馬，仍有唔少高質素副選可用，例如尼干古、祖奧菲歷斯、梅迪歷、柏度尼圖等，上輪歐協聯主場半力出擊都贏比利時球隊真特4比2。不過，車路士今仗始終作客，踢法唔會太進取，加上彭拿典奈高斯防守力亦不俗，「車仔」要入波並非易事。

彭拿典奈高斯原本屬於歐霸盃分子，但於外圍賽被阿積士淘汰，降格轉戰歐協聯，當時彭軍兩回合對阿積士，法定時間分別輸0比1及贏1比0，最終互射12碼落敗，可見呢支希臘球隊踢歐洲賽，表現非常保守。彭拿典奈高斯近兩場歐協聯，保持穩健作風，分別主場贏朗斯2比0，作客打和班查魯卡玻拉斯1比1，今仗應會繼續採取穩守突擊戰術，入波唔會多。

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