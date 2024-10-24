勇士「浪花 Buddies」開轟！新季首戰35分大勝拓荒者

勇士八年四冠功臣之一的「佛祖」奇利湯臣今季季前宣布離隊轉投獨行俠，與史堤芬居里多年合作無間的「浪花兄弟」正式解體，不過球隊易來另一頂尖射手布迪希特（Buddy Hield），球迷對這筆交易表示「買單」，並戲稱他與「咖喱仔」組成新組合「Splash Buddies」，周四（24日）勇士開幕戰作客拓荒者，兩人高效合轟39分、8記三分彈，最終贏139：104旗開得勝。上季止步季後賽附加賽的勇士，今季有好的開始。

經歷巴黎奧運連番激戰後，史堤芬居里近期狀態極佳，季前賽率隊收穫6連勝未嘗一敗。今季是他為勇士披甲的第16個賽季，常規賽首戰對陣拓荒者，雖然居里前半段手感不佳，但其後愈打愈順，更在第三節餘下4分鐘時被收起，提前「打卡收工」，貢獻17分9籃板10助攻「準大三元」。後備席出發的布迪希特僅出場不到15分鐘，怒轟全隊最高的22分，三分球7中5，完美頂上湯臣離隊的火力缺口，至於韋堅斯（Andrew Wiggins）亦有20分進賬。勇士14人名單全員上陣，正負值均為正分，球隊整體狀態不俗。

談及布迪希特今場表現，「老大哥」居里賽後認為他在球隊裡的角色定位很清晰：「過去8年間，我和希特一直都是三分榜頭二名，而球隊一直以來都依靠外圍投射能力，所以我們很清楚希特的特性。到目前為止，他融入球隊的過程很順利。」「咖喱仔」繼說：「這些年來他都是我們的對手，站在他的對立面壓力真的很大，但現在他已經成為了我們的一份子，而且能夠讓他在感到自在的體系中打球，對他而言應該亦是很不錯的經歷。」