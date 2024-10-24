何詩蓓世界盃仁川站　奪400自銀牌

好耐沒游400自的何詩蓓，在仁川站贏得一面銀牌。（Getty Images）

經過三天休戰後，世界盃游泳賽周四（24日）於仁川站重燃戰火。「超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）今日角逐女子400米自由泳，以初賽第3名晉身決賽，最終這位26歲港將於決賽造出3分58秒06，僅次於加拿大泳手夏維，贏得一面銀牌。至於另一港將吳麗華亦同樣躋身決賽，以4分18秒03取得第8名。

於上一站擸走2金1銅的Siobhan，轉戰仁川站選擇了長途戰400自鍛鍊耐力，她在早上的初賽輕鬆游出4分09秒52，來到決賽被編在第3線出賽。巴黎奧運後主力休息調整的她，已有一段時間未有競逐400自，而今日的決賽Siobhan採取主動策略，首次轉池已一路領先，最多領放接近一個身位。身旁第4線加拿大代表夏維緊隨。比賽在25米的短池游16個塘，Siobhan領先至350米後被夏維追過，最終Siobhan以3分58秒06奪銀，夏維贏較佳後勁以3分56秒78奪金。Siobhan周五將出戰200米自由泳。

仁川站發揮出色的港將還有年僅15歲的小將李芯瑤，她在女子50米自由泳初賽游出24秒52，刷新青年分齡紀錄，成功進入決賽。