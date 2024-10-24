【歐霸盃】「反曼大聯盟」費倫巴治受讓報仇

今晚歐霸矚目大戰，費倫巴治主場硬撼曼聯。費倫巴治堪稱「反曼大聯盟」，由主帥摩連奴到麾下猛將，與「紅魔」恩怨可謂一疋布咁長，遇上狀態一般嘅曼聯，絕對係復仇好時機，讓球主客和仲有得受讓咁筍，讓球主勝咪錯過。（Now 643周五凌晨3時直播）

土超勁旅費倫巴治，陣中好多人都同曼聯有牙齒印，但講到最焦點人物，梗係教頭摩連奴，呢位曾經風靡歐洲嘅最成功領隊，2016年接手曼聯，即榮膺「小三冠」，之後亦獲英超亞軍，可惜佢同保羅普巴等主力不和，又唔獲高層支持，最終喺2018年年尾落鑊，事業亦開始走下坡，因此每次講親曼聯往事，「寸王」都咬牙切齒。

費特岩拉伯特踢爭氣波

除此之外，現時效力費倫巴治嘅費特洛迪古斯同蘇夫恩岩拉伯特，都係曼聯棄將，而前鋒迪斯高、安尼斯利曾以敵軍身份攻破「紅魔」大門，仇口眾多，難得今日狹路相逢，呢班「反曼大聯盟」必想砌低仇家一吐烏氣。

另邊廂，曼聯雖然上場反勝賓福特2比1，令瀕臨被炒嘅主帥坦哈格可暫時鬆一口氣，但仍未算度過危險期，查實嗰場佢哋表現只係麻麻，只係賓福特慣性先入波下失分。加上「紅魔」傷兵眾多，後防除咗哈利馬古尼未好番外，勞基梳爾同杜維爾馬拉西亞長期做「文員」，左閘要搵達洛治或利辛度馬天尼斯去頂，絕非上策，小將明奈要抖到11月，中場焗用「兩老」基斯甸艾歷臣同卡斯米路，踢得辛苦。

般費坐波監攻力更弱

最重要係坦帥教咗兩季有多，都未有明確嘅戰術體系，進攻特別疲弱，今季各項賽事12場入19粒，如果扣除當中鬥弱旅班士利所入嘅7球，即係11場入得12粒，今場仲有隊長般奴費南迪斯坐波監，攻力弱上加弱，加上頭兩輪歐霸都只能打和川迪同波圖，表現奇差，今場造訪近11場僅1敗嘅費倫巴治，贏唔到一啲都唔奇。

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