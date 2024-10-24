亞冠盃2　理文1球憾負　保利臣：略欠運氣

理文周四（24日）在旺角大球場出戰「亞冠盃2」G組第三場分組賽，面對泰超勁旅曼谷聯，球隊今場積極搶攻，但仍然無法爭取入球，最終以1球告負。賽後中場保利臣直言未能取得分數略欠運氣，亦認為今場球隊展現出前所未有的鬥志，會於餘下的分組賽繼續盡力爭分。

理文今場採取主動，下半場落後1球的情況下，艾華頓及保利臣連番嘗試埋門，可惜總欠門前一腳，保利臣認為球隊最終未能獲勝欠缺運氣：「今場所有人都搏盡曬去踢，我覺得係爭咗少少運氣。球隊今晚係有幾多埋門機會，但我哋就係一直都擺唔到波入網，如果我或者隊友都把握到，我諗其實有可能袋走1分，最尾改變唔到戰局係好遺憾。」

理文目前於「亞冠盃2」經歷三連敗，保利臣承認首仗對陣南定FC告負後，一度心情低落，但賽前已調整好心情，目前會以信心應付餘下賽事：「我哋經過上個月對越南場波之後，我自己係有啲失落。我哋同敎練團一直認真檢討，睇得出今場球隊嘅表現同鬥志上已經改善，當然我哋有細節位要做得更好，希望下場作客可以有分落袋，贏住返嚟香港。」