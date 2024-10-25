曼聯被逼和！歐戰1年不勝　排21位坦哈格收貨

周五(25日)凌晨歐霸盃賽事，英超名牌曼聯喺歐洲賽頹勢延續，作客土耳其嘅費倫巴治被逼和1比1，今屆3場比賽全部打和，同時令「紅魔鬼」喺歐洲賽超過1年未贏波。曼聯依家3戰得3分排第21位，不過領隊坦哈格就表示「收貨」，有信心之後返主場搶分出線。

曼聯作客由摩連奴帶領嘅費倫巴治，用後衞馬沙拉奧推前做進攻中場，開波15分鐘就靠一次美妙組織，由基斯甸艾歷臣禁區頂勁射掛網。費倫巴治亦有唔少攻門，曼聯靠文路爾烏加迪護空門，以及奧拿拿連環神救力保不失。換邊後4分鐘，安尼斯利接應長傳頂入，為主隊追成平手，但之後摩連奴因投訴過激被逐，兩隊最終再冇入球，1比1握手言和。

曼聯喺歐霸盃3戰全和排第21位，對上一次喺歐洲賽贏波，已經要數到上年10月喺歐聯分組賽贏哥本哈根，之後足足1年未嘗歐戰勝利。另外，「紅魔鬼」連續6場歐洲賽不勝，亦係自1983年後，曼聯最長嘅歐洲賽不勝走勢，寫下41年恥辱紀錄。

坦哈格賽後表示：「場比賽好精彩，兩支好球隊去爭取勝利，我哋本應贏波，但作客土耳其一向難打，1分都收貨。我哋連續2場作客硬仗(波圖、費倫巴治)拎到分，之後2輪都會喺奧脫福踢，如果想出線就一定要贏波。」曼聯之後2輪歐霸盃，會喺主場對PAOK同波杜基林特。