希斯基：麥克阿瑟主場打爆「機」

FC麥克阿瑟新一季澳職首輪常規賽主場以6比1大勝珀斯光輝，不但取得一個絕佳的開局，更加升上了榜首位置。

麥克阿瑟的上季神射手謝明今季亦成功開齋取得入球，我認為他今仗有機會再有入球進帳，事關麥克阿瑟的邊線進攻看來相當具危險性，一共有4個入球來自側擊，換言之有利他入波。

另外，新加盟的馬連積高利斯之表現令我留下深刻印象。這名擅用右腳的翼鋒出任左路位置，喜歡向中路切入，令對方守衛防不勝防。他面對光輝時個人梅開二度及交出1次助攻，而且經常為隊友鋪橋搭路，所以我會留意他的演出。

至於右翼鋒積祖魯亦相當具威脅，上場攻入了1球及交出1次助攻。而積奇賀文於前場的傳送功夫，也能夠撕破對方防線。

麥克阿瑟的對手紐卡素噴射機，關鍵在於能否抗衡主隊的邊路攻勢。換言之，他們一對左右二閘定要踢出最高水平，而中場亦要回後場防守。

前線進攻方面，我的舊東家將難以找到球員填補，經已離隊的上季神射手史譚迪路普路斯的位置。他們簽入了巴西籍前鋒韋列素山度士，所以我十分有興趣想知道他的表現如何。

我認為噴射機會在死球攻勢時十分積極地爭取入球，哥素斯及韋馬寧的傳送至為關鍵。如果他們二人能夠向禁區作出高質素的傳送，一對中堅蘇辛查及麥克拿達就有可能製造出威脅。

然而，由於紐卡素噴射機首輪聯聯主場以0比1不敵墨爾本城，故我認為他們今仗將會再多錄1場敗仗，預計FC麥克阿瑟最終贏波。