梅迪歷大爆發1射2傳　車路士主帥有「幸福煩惱」

周五(25日)凌晨歐協聯，車路士作客以4比1擊敗彭拿典奈高斯，沉靜多時嘅翼鋒梅迪歷大爆發，射入1球及2次助攻，演出搶鏡，加上另1位副選祖奧菲歷斯梅開二度，令車路士鋒線爭位情況更加激烈，領隊馬利斯卡排陣有「幸福煩惱」。

車路士今場半力出擊，仍然佔盡上風，開賽22分鐘，梅迪歷左路傳中，祖奧菲歷斯近門射入打開紀錄。換邊後冇耐，梅迪歷自己入番1球，頂入成2比0，亦係呢位23歲烏克蘭國腳今季首次為車仔入波。

梅迪歷繼續創造威脅，回傳畀祖奧菲歷斯遠射入網，加上尼干古射入12碼，車路士59分鐘已領先4球，彭拿典奈高斯只能靠前曼聯翼鋒法根度柏利斯查入波破蛋，車仔喺歐協聯2戰2勝，合共入8球排榜首。

賽後車路士領隊馬利斯卡大讚梅迪歷：「好開心見到梅迪歷出現喺適當地方入波，佢正在不斷進步。」另外，尼干古連續4場歐協聯上陣入波，佢今季為車路士各項賽事上場13場入8球，效率極高。梅迪歷、祖奧菲歷斯、尼干古都係車仔副選，3人表現大勇，勢必令鋒線正選之爭更趨激烈。