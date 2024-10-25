亞冠盃2　東方作客贏卡雅　打開勝利之門

【鄧文滔菲律賓直擊】受熱帶氣旋「潭美」的雨帶影響，港超球隊東方延至周五（25日）才在菲律賓黎剎紀念體育場，出戰第3場「亞冠盃2」E組分組賽，作客與卡雅交手。東方憑馬高斯、巴科爾各入一球，2比1擊敗對手，兼打開今屆賽事勝利之門，以3分續排小組第3位。值得一提，這亦是香港球隊在「亞冠盃2」取得的首場勝仗。

對上兩場先後不敵FC悉尼、廣島三箭的東方，今場正選續由葉鴻輝把關，黃梓浩、丹尼爾、高素巴耶夫和賀爾組成4人後防，馬高斯、梁振邦和余在言組成中場鐵三角。小將吳宇㬢被委以重任，首次在亞冠擔正，與馬希偉在兩翼，支援箭頭巴科爾攻堅。

今場分組賽原定在周四（24日）晚上8時開賽，卻因紅色暴雨需要延遲一日，是日雨勢已經停止，然而球場質素未算太理想。不過東方未受太大影響，開賽初段一度反客為主，馬高斯、余在言接連遠射，但同樣角度太正。28分鐘東方率先打開記錄，賀爾右路傳中，對方後衞解圍不遠，馬高斯心口控定，再腳面拉射得手。不過東方未能將領先優勢帶入更衣室，補時階段後衞黃梓浩禁區內拉跌對方球員，球證直指十二碼， 山崎海秀（Kaishu Yamazaki）操刀射入，兩隊半場踢成1比1。

易邊後東方收起小將吳宇㬢，換入拿亞兼改踢3中堅，59分鐘巴科爾與余在言來一記「撞牆」，前者殺入禁區起腳被門將出迎擋走。3分鐘後東方錯失黃金機會，拿亞推過半場後放直線，馬希偉單刀又未能考驗對方門將。東方78分鐘再有斬獲，後備入替的費利浦薩交前，巴科爾禁區外離門二十多碼，順勢一抽破網，連續兩場分組賽建功，最終東方作客以2比1險勝卡雅，順利全取3分。