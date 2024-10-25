高級組銀牌　標準流浪惡鬥港會爭響勝鼓

今個周末將會爆發多場「高級組銀牌」8強戰，其中近4場全敗的標準流浪周六（26日）頭場，會在大埔運動場惡鬥今季仍未打開勝利之門的港會。尾場則上演重頭戲，傑志迎來衞冕第一擊，於旺角大球場火併聯賽未敗之師大埔。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

巴貝利早前辭任流浪主教練，球會暫時未公布替代人選，但助教林嘉緯表示未有影響操練進度，又強調球隊今季目標不變：「雖然巴貝利離隊，但我哋教練團一直都有保持溝通，球隊運作唔會有太大影響。畢竟『高級組銀牌』係一場過，我哋都期望盃賽可以愈行愈遠，繼續以出線為目標。上兩場對住前列強隊吸取到經驗，喺部分細節位，例如防守意識同用波方面，都落咗唔少苦工，今場對住港會有信心可以保持控球權，力爭晉級。」

隊長劉智樂則認為港會近期進步明顯，有力與強隊周旋，絕不會掉以輕心：「比起季初頭幾場，港會個進步幅度都幾明顯，上場對住東方都踢得唔差，絕對唔可以睇小；近排我哋聯賽成績唔算理想，結果愈心急反而愈難入波，我哋已經針對呢方面去改善。大家都好想贏波出線，希望今場可以攞番啲信心同氣勢畀球迷睇。」

至於港會開季各項賽事6場全敗，包括首場聯賽以1比3不敵流浪，主教練谷卓斯盼望今場有所改善：「巴貝利早排突然辭職，對流浪實有影響，不過我哋唔使諗咁多，專注做好自己就得，希望大家集中啲，唔好咁易早段失波；雖然今季輸過畀流浪，但唔係冇得打，只要多啲殺入危險地帶，隨時有意外收穫。」

此外，谷卓斯又預計劉智樂、雷仙奴及巴拉克能夠為球隊帶來極大威脅，呼籲球員小心提防：「雷仙奴同巴拉克技術好好，幫流浪控制中場，而『樂仔』（劉智樂）聯賽對住我哋入咗3球，表現愈嚟愈成熟，唔可以再走漏佢哋。」陣容方面，麥美倫要停賽，無法候命。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：30.奧利斯

後衞：12.李呈 13.菅沼駿哉 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：11.巴拉克 5.林遼太 97.曉高

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然

港會

門將：95. 李溢晉

後衞：6.李俊諺 22.比提 26.羅素 18.積施利

中場：11.何家智 5.峇夏比 99.陳浩嘉 13.加斯特夫

前鋒： 7.陳灝 21.林智豐