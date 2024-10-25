高級組銀牌　傑志衞冕第1擊迎撼大埔

今個周末將會爆發多場「高級組銀牌」8強戰，其中近4場全敗的標準流浪周六（26日）頭場，會在大埔運動場惡鬥今季仍未打開勝利之門的港會。尾場則上演重頭戲，傑志迎來衞冕第一擊，於旺角大球場火併聯賽未敗之師大埔。（on.cc東網周六下午6時30分按次收費直播）

雙方上周剛在聯賽交手，傑志作客以1球落敗，惟主教練卡度素表示踢法不會有太大改變，又預計今場戰況依舊會相當緊湊：「兩隊實力好接近，上場都只係1球上落，加上輸波就會出局，相信有機會鬥到加時，或者互射十二碼。 」

除此之外，卡度素又認為球隊上場表現並不失禮：「如果足球係公平嘅話，啱啱絕對唔會輸波，我哋上半場踢得好好，有2至3個入球機會，只係把握唔到，今場要爭取入波。」提到上場演地標戰的中堅鄧達思，卡度素則對這名巴西外援讚不絕口：「佢落到場好淡定，完全唔怯場，攻守好有自信。上場換走佢並唔係受傷，只係天氣炎熱，同埋擔心佢隔咗幾個月再踢正式比賽，體能未必應付到。」

大埔早前成功擊敗傑志，倒戈的翼鋒伊高沙托尼直言可提升士氣，但認為整體發揮未算理想，提醒隊友千萬不可以鬆懈：「其實上場我哋踢得麻麻，畀到傑志好多機會，自己又射失咗1球，好彩盧卡斯幫到手。當然最終贏波好重要，令大家更有信心，始終今季兩隊仲要交手好多次。」

左閘韋法頓上場後備入替表現出色，更成功護空門，擋出費蘭度的近射，助大埔保住3分，然而他卻未敢邀功，僅謙稱獲勝全賴球隊上下一心：「足球運動講求團隊，唔係單靠一個人力量或者付出。雖然我封阻咗一球必入波，但其餘時間，一班隊友喺場上都非常落力，贏到波唔淨止係我嘅功勞。」

傑志陣容圖 4-3-3

門將：25.泰利

後衞：2.羅梓駿 3.鐘樂安 4.鄧達思 17.費蘭度

中場：30.祖連奴 16.陳俊樂 20.利亞倫

前鋒：10.馬查度 9.韋頓 7.明加索夫

大埔陣容圖 4-3-3

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 87.尼高拉斯

中場：8.柏連尼 16.陳肇鈞 6.羅振庭

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼