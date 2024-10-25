舒拉寶娃入選名人堂「好感恩」　一個原因快過細威

曾紅遍世界網壇的5項大滿貫得主舒拉寶娃，成功入選2025年網壇名人堂（Hall of Fame），比當年與她鬥得燦爛的S威廉絲更早達到此里程碑，為何擁有23項大滿貫的後者會「輸畀」寶娃？

答案原來是細威S威廉絲仍未乎合名人堂的其中一項條件。美國傳奇球后S威廉絲無疑是最偉大的女網手之一，她拿下了23座女單、14座女雙、4座混雙的大滿貫錦標，兼且擁有4面奧運金牌。然而，名人堂規定，球員要停止在職業賽活躍5年後才會入圍，舒拉寶娃於2020年掛拍，明年剛到退役5周年，已乎合入圍2025年名人堂的條件，相反S威廉絲於2022年仍出席比賽，故尚未滿足5年期的原則，所以寶娃比她更早選獲名人堂。

「好感恩能獲得名人堂的榮譽，難以置信。多謝所有投票者，這個認同讓我再一次肯定自己，提醒我多麼幸運地一直得到球迷的愛戴。」舒拉寶娃續稱：「是你們成就了我，令我比肩那些球星，多謝大家。」

同樣獲得入圍名人堂的還有雙打拜仁兄弟Bob及Mike Bryan，他們贏過16座大滿貫男雙，創下438周世界排名第一紀錄，是最成功的雙打組合。