混血女將孫璐璐竟是香港「地膽」：這是我第二個家

今夏在溫布頓網球公開賽淘汰勇闖8強的新西蘭混血女將孫璐璐(Lulu Sun)一鳴驚人，迅即成為女子網壇其中一位注目新星。這位母親是中國人的23歲美少女原來與「香港有緣」，擁有多元文化背景的Lulu視香港為「第二個家」，過去不時隨母親來港探親，每次也把握時間網羅地道美食及探索熱點「打卡」。今次將會是她轉打職業後首次於維園「主場」出擊，爭逐今日展開的「香港網球公開賽2024 」，期望為香港球迷送上最佳見面禮。

母親是中國人、父親是克羅地亞人，出生於新西蘭的孫璐璐小時候曾居於上海，5歲隨家人移居瑞士日內瓦，其後重返新西蘭繼續學業，兩年前於美國德克薩斯大學政治科學學系畢業，除能操流利英語及國語，還在學習韓文及日文。獨特的多元文化背景，讓她在溫網一鳴驚人後成為熱話。意想不到的是這位網壇新星與香港關係密不可分，更視香港為第二個家。「我有不少親戚居於香港，以往幾乎每隔兩年便與母親一起來港探親，隨表姐妹暢遊大街小巷網羅美食、購物、行山……每次都有新鮮有趣的體驗，從不覺得厭倦。這次是我在疫情後首次重回香港，感覺親切依舊，整個城市也和以往一樣充滿活力。」

多元文化成就女網新星

「識聽少少」廣東話的Lulu在母親影響下，自幼受到港產片薰陶，今次重遊舊地更把握時間到中環街市、文武廟、鰂魚涌「怪獸大廈」等熱門拍攝場景「打卡」。Lulu直言香港的國際化特色，正好與她的多元文化背景不謀而合，讓她融匯各地特質應用在網球場上：「媽媽擁有恪守紀律、勤力好學的中國人傳統優點，新西蘭人熱愛冒險，瑞士人冷靜沉着，克羅地人則較熱情，我剛好每樣性格都有一點點，而這些特質都是網球場上需要的元素。」

視拿度為偶像的孫璐璐在網球成長路上也曾遇上交叉點，她在決定投身職業賽前受到傷病困擾，此時一向重視學業的母親勸勉她完成大學課程。不過Lulu未有因此放下網球，在大學課程配合下一邊讀書一邊練習，更為校隊贏得NCAA(全美大學體育協會）女子網球冠軍。她在2022年大學畢業後投身WTA職業賽，今年澳網是她首度於大滿貫賽事晉身正賽圈，其後於溫布頓先後淘汰巴黎奧運女單金牌得主、中國球手鄭欽文，以及曾奪美網冠軍、母親同樣是中國人的英國球手拉杜簡露晉身8強，成為在公開賽年代於溫布頓女單取得最佳成績的新西蘭球手，世界排名由123位急升至現時的41位。

Lulu坦言溫布頓的突破表現為她注下強心針：「老實說在溫布頓開始前，我沒有太大期望，畢竟我的作戰經驗尚淺，首圈面對的鄭欽文是世界排名前10位的頂尖球手，Emma(華度卡奴）則獲得全場英國球迷支持，即使未能在8強在進一步，這次賽事的寶貴經驗為我提升不少信心。不過無論是技術、體能還是臨場心理調整，我深信自己仍有進步空間。」

孫璐璐過去曾多次角逐香港網球場公開賽的青少年賽事，今次是她投身WTA職業賽後首度在維園登場，並會在下周一展開的正賽首圈出擊，期望借助「主場」之利爭取佳績。「基於對亞洲地區的特別感情，我十分珍惜在亞洲比賽的機會，可是來到季尾階段，球員難免受到傷疲困擾，我在美國公開賽後也有一點背傷，無奈退出月初的武漢網球公開賽。幸好現時我的傷勢已有好轉，希望能保持健康身體，向香港觀眾、還有特別來支持我的親戚展示最佳表現。」