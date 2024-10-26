丹恩奴域：艾雷恩主場乘勝追擊

我預測艾雷恩將會有力挑戰艾薩德及艾杜哈尼的地位，一同競逐卡超冠軍，但他們開季表現差勁，7場聯賽輸了4場。然而，他們上仗作客擊敗艾科爾後，表現似乎有所改善，所以我希望他們可以重返正軌。

羅渣古迪斯面對艾科爾時為艾雷恩攻入奠勝球。現時他炙手可熱，近5場聯賽一共攻入4球。如果艾雷恩希望保持連勝走勢，並且於聯賽榜上升較高位置衝擊前列球隊的話，此子狀態的好壞將對球隊舉足輕重。

但羅渣古迪斯亦需要隊友更多的支援，我感到加比爾佩雷拉需要交出更好表現才可。今季他暫時只攻入1球及交出1次助攻，但我認為他需要提升這些數字，皆因他是球隊的創造力來源。

至於在聯賽榜排次席的多哈艾阿里今季令人喜出望外。雖然他們於首輪聯賽輸波，但領隊比斯肯領軍表現出色，成功打造出一支組織性十分好的勁旅。

理所當然地，他們差不多全部的進攻都是由前德國國家隊翼鋒達斯拿一手包辦，今季他踢了7場聯賽，已經攻入4球及交出5次助攻，實在1令人難以置信。

同時，我亦認為恩沙尼及梅斯達法將會成為艾雷恩防線的危險人物，事關艾雷恩今季失波甚多，每場平均失兩球。

但艾雷恩上星期贏波後信心有所提升，故我相信他們今仗將可於主場擊敗多哈艾阿里，全取3分。