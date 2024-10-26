「聖人」豆腐防線頂唔住　曼城半場大收錢

英超王者曼城再次強勢出擊，喺主場迎戰「聖人」修咸頓，兩隊級數有明顯分野，「藍月亮」力爭3分之餘，於主場球迷吶喊助威之下勢必搶攻大開殺戒，預計修咸頓半場都好難頂得住，中位數1.5球嘅半場大放心捧場。（Now 621周六晚10時直播）

雖然貴為英超霸主，但曼城今季後防出現問題，防守唔算特別穩陣，佢哋已經連續7場聯賽上半場都有失波，相信領隊哥迪奧拿都要諗計點樣改善。好彩「藍月亮」勝在攻力非凡，佢哋往往能夠憑強大火力獲勝，近7場聯賽有6場半場總入球開2球或以上。

挪威神鋒艾寧夏蘭特周中喺歐聯表演高難度入波，顯示佢狀態大勇，雖然中場靈魂人物奇雲迪布尼依然因傷缺陣，但曼城陣中猛將如雲，菲爾科頓、史東斯、高華錫等後上球員都具備入球能力，令對手防不勝防。

至於作客嘅修咸頓今季英超踢咗8場仲未開齋，至今1和7負排喺聯賽第19位。「聖人」近3場聯賽全敗，而且呢3仗都被對手攻入3球，一條豆腐防線實在係球隊嘅死穴，今場作客難寄厚望，預計好難抵擋曼城眾將嘅狂轟猛炸，好大機會喺半場已經大落後，1.5球半場大絕對捧得過。

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