高級組銀牌　標準流浪1球淘汰港會

周六（26日）「高級組銀牌」8強戰頭場於大埔運動場上演，由標準流浪惡鬥港會。最終流浪憑姚浩明在上半場射入罰球，以1比0淘汰下半場踢少1人的港會，躋身四強。

流浪今場改由盧兆崎把關，林遼太、菅沼駿哉和林堂真3名「東瀛兵」負責鎮守後防，巴拉克坐鎮中場，前線三叉戟為雷仙奴、劉智樂、張廣然；至於港會派出李溢晉把關，比提及羅素扼守中路，峇夏比控制中場，史加利、林智豐負責攻堅。

開賽16分鐘，劉智樂接應張廣然的右路傳送，禁區內頭槌接應，但未能命中目標。23分鐘，巴拉克左路禁區外起腳，同樣無法考驗到港會門將李溢晉。之後雙方陷入拉鋸，一直未有具威脅的射門鏡頭出現。

直至完半場前一刻，峇夏比禁區頂侵犯劉智樂，搏得罰球的流浪，由姚浩明操刀射入，打破僵局。補時階段，史加利左路壓入禁區射入，但越位在先，慘食詐胡。標準流浪以1比0領先港會完上半場。

下半場，落後的港會攻勢猛烈。49分鐘，後備入替的加斯特夫，禁區內避過對手攔截，轉身傳予黎皚韜，後者起腳射門，被盧兆崎接實。56分鐘，接應隊友長傳的陳灝，無人看管之下門前抽射，惟未能命中目標。74分鐘，巴拉克接應龍梓軒傳送後中路勁射，未能射破李溢晉的五指關。75分鐘，港會傳來壞消息，上半場已領一面黃牌的唐道碧侵犯對手，兩黃一紅下被罰離場，港會要以10人應戰。88分鐘，流浪幾乎再有進帳，巴拉克右路放冷箭，皮球越過李溢晉頭頂後中楣彈出。最終，流浪以1比0淘汰港會。