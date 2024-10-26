巴塞生牯仔經驗不足　國家打吡強撐皇馬

西班牙上演「國家打吡」，皇家馬德里主場迎戰巴塞隆拿。巴塞今季表現強勢，現時高踞西甲榜首，不過佢哋陣容較年輕，作客更係弱點，今季已經輸過兩場，「銀河艦隊」勝在成熟穩定，上周中歐聯反勝多蒙特又展示凌厲後勁，加上近4次正式賽事交手全勝，明顯格食格，主勝睇高一線。（Now 632周日凌晨3時直播）

巴塞今季由費歷克領軍，配合舊部羅拔利雲度夫斯基將球隊「拜仁化」，初步成效顯著，球隊在西甲10戰9勝排榜首，上周中歐聯更大炒拜仁4比1，「羅拔佬」再有進帳，今季13場入15球2助攻，表現重回巔峰，次席射手拉芬夏比洛尼上場對拜仁連中三元，今季交出9球6助攻，進攻火力十足。

雖然戰績吸引，不過巴塞並非全無死角，作客就係佢哋較弱一環，今季曾經喺歐聯1比2不敵摩納哥，以及聯賽2比4負於奧沙辛拿，而且陣容太年輕，拉明耶馬、柏迪、費明盧比斯等天賦活力有餘但經驗不足，嚟到「國家打吡」場合較為下風。

另邊廂，皇馬仍保持聯賽不敗身，現時暫居次席，僅落後巴塞3分，上周歐聯火併多蒙特，喺落後2球下大爆發反勝5比2，金球獎頂頭大熱雲尼斯奧斯祖利亞連中三元，今季累積8球5助攻，新加盟嘅基利安麥巴比亦有8球2助攻，進攻火力同巴塞相若。

而佢哋最大優勢係陣容人腳成熟穩定，見慣大場面，同一班人已經贏過晒西甲同歐聯，就算洛迪高高斯同泰拔高圖爾斯受傷缺陣，都有合適球員補位，呢一點巴塞就有所不及，加上皇馬佔主場之利，佢哋值得贏波攞3分。

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