高級組銀牌　復仇成功！傑志挫大埔入4強

「高級組銀牌」8強周六（26日）尾場，傑志在旺角大球場面對大埔。半場落後兩球的「綠戰士」，易邊後一度靠加比爾追近比數，但之後被對方明加索夫再入多球，最終以1比3不敵「藍鳥」，兼吞下今季首敗；而後者4強將鬥理文對均業北區勝方。

衞冕的「藍鳥」今場改由王振鵬把關，4人後防為裴栽釪、鄧達思、鐘樂安和林樂勤，利亞倫、祖連奴坐鎮中場，前線三叉戟為明加索夫、迪美路夫和馬查度，韋頓則不入大軍名單。大埔方面，兩名巴西兵加比爾、馬高斯山度士扼守中路，比迪高復任正選，與盧卡斯、鍾偉強攻堅，伊高沙托尼、陳肇鈞及馬卡雷拿先列後備。

大埔上周在聯賽贏傑志1球，但初段「藍鳥」卻有較多攻勢，25分鐘祖連奴遠射疑似省中加比爾手部，惟球證未有表示。5分鐘後傑志先拔頭籌，韋法頓頭槌解圍不遠，裴栽釪球不着地大腳抽入。38分鐘傑志再下一城，明加索夫前場逼搶成功，迪美路夫單刀冷靜推過門將謝家榮後，輕鬆射入空門，半場傑志領先兩球。

下半場雨勢漸大，大埔一口氣換入陳肇鈞、伊高沙托尼、李樂謙和馬卡雷拿，嘗試收復失地，52分鐘即取得成效，一次角球攻勢，加比爾混戰中快腳射入，追近1比2。62分鐘「綠戰士」再有黃金機會，加比爾接應伊高沙托尼罰球，頭槌被王振鵬撲出，馬卡雷拿隨後補中但被判詐胡。不過形勢被動的傑志，64分鐘再入多球，明加索夫右路推大位起腳破網，最終「藍鳥」贏3比1晉級，成功報回早前聯賽落敗之仇。