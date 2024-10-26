希斯基：雙西戰秤先主隊西部聯

西部聯今季澳職首輪聯賽，作客跟威靈頓鳳凰1比1打成平手，他們如今將希望可以將此氣勢，延續到今季首場主場賽事。

首先，我認為由阿德萊德聯簽入指宿洋史是一個十分好的收購。上季他一共參與了球隊18個入球，實在難以找到另一位可以做到此成績的球員。

指宿洋史是一位傳統的9號位球員，所以西部聯如想善用他的強大力量的話，隊友就定要作出一些高質素的傳中球，事關他的高空爭奪能力特別好。換言之，檀崎龍孔、馬菲格林馬迪及隊長加魯斯奧將要負責為他作出供應，表現舉足輕重。

西悉尼流浪者上星期被同市死敵FC悉尼擊敗，不過桑馬達後備登場，首次為球隊披甲上陣。無論桑馬達是正選上陣還是後備入替，他的用波能力及絕佳的視野都能夠撕破對方的防線。然而，由於他已年屆36歲，換言之將不會像以往靈活，所以要有隊友為他作出走動，中場中路的球員比爾蘭特將要在此方面擔當重要角色。

前線進攻方面，我預期班頓波里路的表現至為關鍵。上季他飽受傷患困擾，如果今季能夠保持良好狀態的話，將會為球隊的進攻增強創造力。至於上季球隊神射手兼助攻王的尼高拉斯米蘭奴域，將會在翼鋒位置上為西部聯帶來威脅。但由於西部聯今仗擁有主場優勢，所以我睇好他們最終可險勝西悉尼流浪者。