艾殊利高爾：威廉沙列巴停賽影響巨大

對利物浦來說，最近的大戰來得相當密集而且快速，眨眼間已經連續第2個周日晚惡鬥另一支英超排名前4的球隊。

阿仙奴上仗爆冷作客不敵般尼茅夫，也是他們今季首場聯賽落敗。公平地說，這個結果是很多人始料不及，從牌面上來看，阿仙奴本應要發揮得更好，最後再次以10人應戰結束比賽。領隊阿迪達確實需要關注他們的紅牌數目，今季已累積3張紅牌乃英超之冠。自他2019年接手以來，也累計到第18張紅牌，是同時期中吃下最多紅牌的英超球隊。

我們知道即使在11打11的情況下，每場英超也是很難打，所以當10人應戰時便雪上加霜，而且於打少一人而暴露的空間，更容易被對方置諸死地，就像對般尼茅夫時看到那樣。憑藉現在的高科技協助，每隊都能從即場形勢變化，尋找到對方的弱點，就像般尼茅夫對阿仙奴攻入的角球入球般，他們在半場休息時設計了一些新的開角球戰術，以針對兵工廠在防守角球時因打少一人而佈防有所不同，最終成功入波。

阿仙奴絕對不想養成踢少一人的陋習，皆因在今季3場10人作戰的英超中，未嚐一勝。

威廉沙列巴今仗的停賽對阿仙奴可謂影響巨大，由於富安健洋和祖利安添巴正在養傷，賓韋特很可能會移入中路串演中堅，積及基奧柯或辛真高將出任左閘的角色。無論誰正選上場，都必須踢出本身的最佳狀態，皆因他們將會面對的是紅軍致命的右路進攻孖寶穆罕默德沙拿和阿歷山大阿諾特。

我們知道這個二人組是相當高質素，並且是十分有化學作用的組合。作為一名前閘位球員，我深明閘位球員與翼鋒的關係有多麼重要，穆罕默德沙拿和阿歷山大阿諾特之間的互動，肯定可以與當年加利尼維利與碧咸媲美。

另一個令阿仙奴球迷擔心的數字，正正是穆罕默德沙拿在過去14次對阿仙奴貢獻了12個入球及助攻，而阿歷山大阿諾特在對兵工廠也累積貢獻了9 次助攻，這是他職業生涯中對任何單一球隊中貢獻最多助攻的紀錄。上仗穆罕默德沙拿對車路士的入球及助攻，使他在對英超傳統Big 6的81場比賽中錄得76個入球及助攻。他絕對希望在本周末對阿仙奴時，繼續增添這些令人難以置信的數據。

雙方在過去的50次交鋒中，各贏17場，餘下16場打和，這表明兩隊難分軒輊，基於兩隊在攻防兩端的質素實在不相伯仲，我預計這將會是一場和局。