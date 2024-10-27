國家打吡驚天屠殺　巴塞作客4比0炒皇馬

周日(27日)凌晨西甲「國家打吡」出現驚天屠殺，巴塞隆拿作客4比0大破皇家馬德里，3日內連炒拜仁慕尼黑同皇馬兩大歐洲班霸，盡顯霸氣。德國教練費歷克今季執教巴塞，開季戰績已超越傳奇哥迪奧拿，更係40年來首個第1次「國家打吡」作客贏波教練，認真神奇！

巴塞今場雖然作客，但費歷克仍用高位防線做壓逼進攻，上半場皇馬多次跌落越位陷阱，半場0比0只係暴風雨前席。換邊後巴塞嚟料，弗爆嘅羅拔利雲度夫斯基54分鐘單刀射入，2分鐘後再接應傳中頂入，領先2粒嘅巴塞之後大打反擊，拉明耶馬77分鐘射成3比0，拉芬夏比洛尼84分鐘乖巧笠射，助巴塞大勝4球完場。

巴塞各項賽事7連勝，1星期內5比1炒西維爾、4比1炒拜仁慕尼黑同4比0大勝皇馬，依家喺西甲榜首拋離皇馬6分，費歷克上任後14場拎到12勝2負，超越哥迪奧拿喺巴塞頭14場紀錄(11勝1和2負)。另外，費歷克係自1984年雲拿保斯後，第1個首次「國家打吡」作客贏波教練、亦係1995年皇馬教練華丹奴後，第1個首次「國家打吡」就贏至少4球嘅教練。

費歷克賽後表示：「每個球員都跟足戰術而且付出100%，我哋識得點樣防守，我以呢隊波為榮，球迷亦值得有呢場勝仗。」皇馬教練安察洛堤就好「阿Q」：「戰果令人傷痛，但球季仲好漫長，我哋上一次輸畀巴塞4比0，嗰季皇馬最後拎到西甲同歐聯冠軍！」