香港隊　李巧怡開齋　女足友賽再負緬甸

香港女子足球代表隊周六（26日）到緬甸Bahan Football Stadium，繼周三（23日）再度與當地國家隊交手。雖然港隊憑首次為「大港腳」擔正的李巧怡射入國際賽首球，一度追平，但其後連失3球下，連續兩場以1比4不敵緬甸。大軍經曼谷轉機後，預計周日晚上返港。

港隊上場不敵緬甸，今場正選並作出5個調動，除門將改由梁蔚雅把關，蘇鎧霖、劉雅澄擔正鎮守後防，兩名小將梁匡蕎，以及第1次為「大港腳」正選上陣的李巧怡，被委以重任，與韋婉婷聯手攻堅，箭頭張煒琪則先列後備。

世界排名高香港25位的緬甸，16分鐘就憑門前補射先開紀錄，幸好港隊到24分鐘有李巧怡，把握對方守衞與門將誤會，射入空門追平兼取得第1個國際賽入球。可惜港隊5分鐘後再次走甩對方，落後1比2完半場，港隊換邊後再失兩球，最終繼周三後再以1比4告負。

首次代表「大港腳」上陣，即取得國際賽首球的李巧怡，賽後向教練致謝：「好開心第1次正選就入到波，多謝教練畀機會我，雖然仲有唔少不足，但我會繼續努力嘅。」至於韋婉婷強調所有球員已盡全力奮戰，但球隊默契有提升空間：「我哋呢3課操練都只係練咗1個鐘，所以對場地唔夠熟悉，而且大家夾得唔夠多，令教練好難短時間內向我哋灌輸戰術。」