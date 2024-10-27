港甲　相隔43年重返加山場首戰　南華挫晉峰

本地老牌球會南華周日（27日）相隔43年再於南華會賽馬會體育場（加山球場）出戰，在港甲聯賽迎戰晉峰。最終主隊以4比1勝出，到場觀戰的南華名宿丘建威盼球迷熱情，能夠感動管理層。

南華為隆重其事，賽前向入場球迷派發襟章和打氣紙扇，並安排售賣球衣。陣容方面，「少林寺」由蔡子濤把關，陳靜謙鎮守中路，伊藤紘平控制中場，協助禾達攻堅；至於晉峰，就有談樂軒、趙少維及高俊3位前港超兵擔正。兩隊上半場互交白卷，但南華換邊後發力，憑何誠淵和禾達的入球，一度領先2比0，即使晉峰由伊巴謙射入12碼追回1球，但郭霆謙及禾達之後各入1球，助主隊贏4比1完場。

南華足球管理委員會主委盧健生認為，球隊回歸加山球場作戰，對連繁球迷有一定作用，盼11月24日重返加山球場作戰時，可以吸引更多人入場：「南華已經好耐冇喺呢個球場比賽，好開心吸引番唔少球迷入場；今次我哋除咗派紀念品，亦邀請咗高尼路、山度士、丘建威同宋連勇等名宿入場，下次會落多啲功夫宣傳。」談到升班意向，「盧生」稱暫時只專注帶領南華應付甲組賽事，升班與否留待管理層決定。

至於球隊教練顧錦輝就指在加山球場作戰的機會非常難得，為現役南華球員感到光榮：「我加盟南華嗰陣，球隊已經用緊大球場做主場，所以未試過喺度比賽，到依家球隊終於用番呢個球場比賽，我都為球員感到光榮，因為唔係每支甲組球隊都帶屬於自己嘅主場。」顧錦輝亦盼望足總安排更多主場賽事，在加山球場舉行：「我哋希望每個月起碼安排到1場，喺加山球場踢，暫時足總淨係安排到兩場，過埋下場視乎外界反應，會再同足總傾傾。」

有份現身觀戰的丘建威，認為今仗重返主場作戰，令球迷回味無窮：「當年我哋練波，班球迷就喺度搵球員，今次見番咁多球迷，嗰感覺返哂嚟，希望球迷嘅熱情，感動到管理層。」