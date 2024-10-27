防線受壓以攻代守　曼聯搏錘大反擊

今晚英超10點場焦點有韋斯咸主場迎戰曼聯！「紅魔鬼」上輪聯賽激情反勝賓福特，總算重回正軌，佢哋傷兵問題令防線不穩，不過前場進攻表現有改善，阿歷真度加拿祖及海倫上場入波後重拾信心，容易出現大比數賽果；韋斯咸近期頻開入球騷，近4場3次開4球或以上，3.5球入球大最有計。（Now 622周日晚10時直播）

曼聯上周中歐霸盃遠赴土耳其作客，同前主帥摩連奴領軍嘅費倫巴治踢成1比1，中前場算係踢出水準，馬沙拉奧踢進攻中場10號位交到貨，約舒亞舒克斯雖然冇進帳，但送出助攻畀基斯甸艾歷臣射入靚波，算係有所貢獻。不過若非門將奧拿拿連環神救，相信曼聯好難全身而退，亦反映佢哋條防線好唔穩陣。

今場般奴費南迪斯可以出番，馬沙拉奧踢番右閘，但係中堅要用老將莊尼伊雲斯拍住甩漏甚多嘅馬菲斯迪歷特，仲有中場兩大元老卡斯米路同基斯甸艾歷臣都唔係咁穩陣，今場隨時要以攻代守，靠海倫同阿歷真度加拿祖搶攻，減輕後防壓力。

至於「錘仔」韋斯咸近期表現大起大跌，試過4比1大炒葉士域治，上場對熱刺又輸番1比4，真係好難捉摸。雖然今場有進攻主力古達斯停賽，但相信主攻踢法不變，將會改用森馬維里，拍住查洛保雲同盧卡斯柏基達，支援箭頭米查利安東尼奧，所以今場睇嚟都係多波入，捧大盤啱數。

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