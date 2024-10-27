新場地！啟德體育園首場測試賽　球迷有讚有彈

新落成的啟德體育園周日（27日）下午舉行首場測試賽，安排乙組聯賽西貢對黃大仙，於青年運動場上演，入場人士需經過安檢，惟整體秩序大致良好。

本報記者是日實測搭地鐵，由宋皇臺站到體育園，而在屯馬線過程中上，已不斷有廣播提醒。站內亦有多個路牌、告示，加上港鐵特意加派人手協助乘客，前往體育園的指引相當清晰。

今場測試賽並非對外開放，只限已持票的1,000名觀眾入場，由下午3時開始進場，惟入場前須經過嚴格安檢，當中有市民因帶同已開封的包裝零食、金屬水樽，而遇上阻滯，不過未算太過混亂。至於球場方面，草地質素尚算理想，而燈光亦非常明光，即使夜晚比賽，視野依然清楚。

球迷范先生是日特意前來體育園欣賞賽事，他直言感覺不錯：「景觀開揚，位置亦多，類似將軍澳運動場，之後進行香港隊或者港超賽事，應該沒有問題。不過可能旁邊位置的角度有點差，加上設有跑道，氣氛一定比旺角大球場差。」不過范先生卻對安檢方面略有微言：「感覺沒有一個標準，有些保安寬鬆、有些嚴謹，尤其去到尾段，開始有點求其，排我前面的女士，便因一枝化妝品噴霧而受阻撓。」