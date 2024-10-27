高級組銀牌　理文5比1擯走均業北區

「高級組銀牌」第3場8強戰，周日（27日）於大埔運動場上演，由理文面對迎戰均業北區。「黃黑軍團」憑夏馬特的入球，加上安尼亞食出「大四喜」，最終以5比1獲勝晉級，4強將與傑志爭逐決賽權。

「黃黑軍團」今場由梁興傑首度擔正把關，派出周子謙、金旻奎扼守後防，黃威、夏馬特及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞攻堅，杜度、保利臣和顏樂楓先列後備；至於北區改由張桂華把關，基拿美扼守中路，劉君正、黃偉國坐鎮中場，舒拉普肩負起入球重任，而葉卓文則不在大軍名單之中。

兩隊上周日（20日）曾於「中銀人壽香港超級聯賽」交手，當時理文以4比1擊敗北區，「黃黑軍團」是役繼續主導局勢，9分鐘便先開記錄，安尼亞接應黃威長傳，禁區內勁射破網。24分鐘，安尼亞避過黃靖然攔截後，禁區內抽射，被張桂華擋出，補射再被該門將接實。比賽中段北區急起直追，38分鐘，羅港威接應肯迪妙傳，右腳抽射入網，為北區追平至1比1。45分鐘，安尼亞接應艾華頓的直線輕鬆射入，理文在完半場前再度領先，帶着2比1的比數返回更衣室。

易邊再戰僅7分鐘，「黃黑軍團」就再有進帳，安尼亞接應艾華頓傳中，近柱射入，將領先優勢拉開至兩球。之後理文攻勢一浪接一浪，62分鐘，夏馬特接應胡晉銘橫傳，施右腳狂抽入網。3分鐘後，後備入替的鄭兆均造就安尼亞近門撞入，成功食出「大四喜」。最終理文以5比1淘汰北區，順利晉級4強。