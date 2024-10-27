高級組銀牌　安尼亞上演「大四喜」：夢境成真！

「高級組銀牌」周日（27日）於大埔運動場舉行，最終理文以5比1淘汰均業北區，其中前鋒安尼亞今場上演「大四喜」，賽後他興奮表示自己「預知夢」成真，很高興能幫助球隊取得四強席位，期望繼續乘勝追擊。

安尼亞今日狀態大勇，上半場梅開二度後，緊接下半場更於13分鐘內先後射入兩球，他搞笑表示昨晚已預知自己會上演「大四喜」：「我一啲都唔覺得有幾出奇，其實琴晚瞓覺嗰陣時我已經夢見到，自己喺個龍門前不停將個波擺入網，所以瞓醒嘅時候我都已經好有信心，預咗今日會入好多波，結果堅係夢境成真！我覺得入4球係一個好正嘅記錄，好開心可以幫到球隊入準決賽。」

談到在「亞冠盃2」後僅兩天的時間內再度出賽，他坦言感到有些疲憊，但在掌握比賽節奏上，比以往發揮得更好：「講真其實係幾攰，今個月我仲幫國家隊踢完兩場比賽，然後趕返嚟香港，跟住就係聯賽，週中又對陣曼谷聯，嗰場本來有唔少機會入波，但把握唔到，球隊發揮得幾好，所以比較可惜贏唔到。對我嚟講，一周三賽對體能係好大挑戰，但職業足球員就係咁，我嘅生活得食飯、瞓覺、踢波，足球就係我生命嘅第一位。嚟緊會盡量多啲休息，希望差足電之後，星期六對傑志可以攞曬三分。」