甲一男籃鬥拼勁　直播南華Vs建龍飛馬　　

甲一男籃聯賽由南華對建龍飛馬的賽事，將於下周二（29日）假修頓場館上演，南華目前在聯賽已取得兩連勝，創造力十足的新領軍人物曾湛元狀態甚弗，聯賽場均斬獲22分成得分核心，而建龍飛馬有新加盟的外援侯斯頓強化鋒線，能否給予紅軍威脅？球隊能否延續上仗三分外投的力量以全力一拚？值得球迷期待。（on.cc東網及港台32周二晚上8時40分直播）

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銀牌亞軍南華已先後於聯賽擊退漢友及崇德飛鷹，兩仗合共淨勝對手58分，展示強橫攻擊力，在教練羅意庭掌帥印下，球隊行軍速度及防守嚴密度亦令對手難以招架。葉耀邦、曾湛元及安德拉形成新鐵三角，其中元仔憑秀麗步法及靈敏觸覺屢創令人驚艷的殺籃技術，過去兩仗獨得18分及26分進帳，表現甚具睇頭。

而建龍飛馬在外援侯斯頓加盟後增加了得分點，教練香振強策劃戰術可有更多變化，而鍾俊昇表現突出，加上張馳岳、劉家俊、周健宏、黃偉琪及馮嘉豪等主力，建龍飛馬上仗對滿貫，全隊射入12個三分球，季初亦曾力挫晉裕，全力爭取挑戰更高排名。來仗對南華定將出盡辦法，打出最強實力。