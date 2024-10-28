阿仙奴「殘兵」被利物浦逼和　益晒曼城！

周一(28日)凌晨英超矚目大戰，「殘兵」阿仙奴喺主場兩度領先下，被利物浦逼和2比2平手，兩敗俱傷令曼城得利，「藍月亮」今輪後得以進佔榜首位置。阿仙奴再次失分之餘，更有兩大守將負傷離場，成條防線面目全非，要後上追趕曼城難度極高。

阿仙奴今場防線殘陣，正選中堅威廉沙列巴同左閘卡拉科利因停賽同受傷缺陣，要湯馬士柏迪客串右閘，將賓韋特移入中堅。上半場兩隊穩陣為先，靠反擊同死球製造機會，布卡約沙卡9分鐘接應長傳扭過安德魯羅拔臣抽入，利物浦18分鐘就由華基爾雲迪積克接應角球頂成1比1。

完半場前阿仙奴還以顏色，米基爾馬連奴接應罰球頂入，係佢加盟後第1個入球，「兵工廠」半場領先2比1。換邊後阿仙奴再被傷患纏身，中堅加比爾馬加希斯同左閘祖利安添巴先後傷出，4人防線由客串嘅柏迪、賓韋特、後備積及基奧柯同新人利維斯史基利擔綱，結果81分鐘被穆罕默德沙拿把握漏洞射成2比2完場。

阿仙奴同利物浦打和各失2分，曼城漁人得利以23分進佔榜首，利物浦落後1分排第2位，阿仙奴更被拋開5分。利物浦今場唔使輸，領隊施洛夏天上任後，各項賽事7場作客保住6勝1和不敗佳績，創下球會101年來新帥頭7場作客最佳紀錄，對上一個利物浦領隊造出頭7場作客不敗，係1923年嘅干尼爾。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「我為球員光榮，喺咁困難嘅環境下仍踢出好表現，保唔住勝局係失望同需要正視。我唔知傷患有幾大影響，但5個後防受傷，球隊需要重新適應，傷患係比賽一部份，呢啲情況會令球隊更加進步，我對呢隊波絕無懷疑。」